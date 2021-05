Bagatta: «Conte? Remake di un anno fa. Con l’Inter decisione a breve»

Per Guido Bagatta non si andrà oltre la fine di questa settimana per capire se Conte rimarrà l’allenatore dell’Inter. Nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato” il giornalista ha paragonato il momento attuale a un anno fa, quando poi il tecnico rimase.

PARTE SECONDA – Per Guido Bagatta è un film già visto: «L’anno scorso c’era stato l’incontro a Villa Bellini, dove Antonio Conte sembrava pronto ad andare ed è rimasto. Adesso sembra un remake. All’Inter ora ci sono i soldi che arrivano dal fondo americano, che però se non dovessero essere restituiti entra nella proprietà. Ma una delle clausole è che venga ridotto il budget della squadra: anche per questo ha messo dei soldi nel club. Questo Conte lo sa benissimo, come tutti, quindi devono prendere atto che la situazione è questa. Devono decidere entro la fine della settimana, venerdì».