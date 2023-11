Bacconi analizza un dato dell’Inter: «Un aspetto tattico clamoroso!»

L’Inter la scorsa stagione è stata la squadra a realizzare meno dribbling in Serie A. Bacconi commenta questo dato statistico allargando il discorso anche in generale a tutte le squadre di alta classifica: di seguito il suo intervento a Radio Sportiva

QUESTIONE DI STILE – L’Inter di Simone Inzaghi la scorsa stagione è stata la squadra della Serie A a realizzare meno dribbling, ma in linea generale un po’ tutte le squadre di alta classifica tendono a dribblare di meno. Adriaco Bacconi spiega il motivo: «L’Inter è clamorosa da questo punto di vista, l’anno scorso è stata la squadra con meno dribbling in Serie A. In generale ci sono tante squadre che puntano sul gioco verticale e quindi non amano andare in ampiezza. E poi abbiamo un’altra caratteristica legata allo sviluppo del gioco sulle fasce, dove di solito si fanno tanti dribbling: ora non esistono sovrapposizioni e si gioca con i passaggi filtranti. I terzini entrano in area di rigore – pensiamo a Di Lorenzo, Calabria e Theo Hernandez -, e quindi l’esterno non è più portato a fare l’uno contro uno».