Baccin: «Scudetto Primavera incredibile! Ora nuovo percorso con i grandi»

Baccin, presente anche lui ieri in Viale della Liberazione per il brindisi con la società e l’Inter Primavera, si è complimentato con i ragazzi e mister Cristian Chivu per lo scudetto conquistato.

ORA VIENE IL BELLO – Anche Dario Baccin, vice Direttore Sportivo dell’Inter, si è complimentato con la squadra Primavera per l’obiettivo raggiunto: «Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Probabilmente a inizio anno c’era un po’ di scetticismo, non tutti credevano nei valori di questa squadra ma l’allenatore e lo staff sono stati bravissimi e hanno fatto un lavoro eccezionale, i momenti difficili ci sono stati ma tutti insieme li abbiamo superati brillantemente. Simone è qui con noi ed è stato presente tutto l’anno, vi posso garantire che ha avuto sempre grande attenzione. Avete fatto un percorso incredibile, per alcuni di voi ora inizia il percorso con i grandi, vi faccio un grande in bocca al lupo, agli altri dico che bisogna continuare così perché questa è una società importantissima e dobbiamo rappresentarla al meglio».

Fonte: Inter.it