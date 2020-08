Baccin, “promozione” in arrivo? Incontro in corso: può...

Baccin potrebbe lasciare l’Inter per fare un salto di qualità a livello di gerarchie lavorative. Come ripreso dal portale “Tutto Mercato Web”, l’attuale vice-DS nerazzurro è in contatto con il Parma per una “promozione”. Faccia a faccia in corso, attese novità a breve

DA VICE-DS A DS – Il Parma è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo in sostituzione di Daniele Faggiano, destinato al Genoa. Primi colloqui già effettuati ma ci sono più nomi sul tavolo. Ieri è toccato a Marcello Carli, oggi a Dario Baccin, attuale vice DS dell’Inter. Rientrato in Italia dalla Germania, dove ha seguito Inter-Getafe, il vice di Piero Ausilio è stato ricevuto dalla società emiliana. Proprio ora è in corso l’incontra tra Baccin e il Parma, che entro la fine del weekend confida di trovare il profilo ideale e annunciarlo. Da lunedì si inizierà a preparare la nuova stagione con il nuovo DS. Baccin attende una risposta, l’Inter (e Ausilio) idem.

