Baccin nuovo direttore sportivo del Parma? Ha un solo concorrente – Sky

Condividi questo articolo

Baccin potrebbe lasciare presto l’Inter e diventare il nuovo direttore sportivo del Parma. Il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, ne ha parlato dopo aver riepilogato la questione legata a Conte (vedi articolo). Per il vice di Ausilio c’è ormai solo un concorrente.

UNO O L’ALTRO – Fabrizio Romano annuncia un possibile addio all’Inter: «Sta lavorando il Parma, con diversi contatti e colloqui. Diverse le idee iniziali, con Stefano Marchetti e Federico Cherubini rispettivamente dirigenti di Cittadella e Juventus. Adesso la corsa è principalmente legata a Marcello Carli, ex direttore sportivo del Cagliari che ha fatto molto bene in Sardegna e a Empoli. Poi anche Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio all’Inter, che ha fatto un buon lavoro. Sono tanti i dirigenti che il Parma sta incontrando in questi giorni, prima di prendere una decisione definitiva. Nelle prossime settimane arriverà e avrà un nuovo direttore sportivo».