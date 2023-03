Beccalossi: «Onana non è arrogante! Protagonista come Maignan»

André Onana sta confermando la propria forza tra le file dell’Inter e anche contro il Porto si è dimostrato fondamentale per l’obiettivo raggiunto dei quarti di finale di Champions League (vedi articolo). Evaristo Beccalossi ha parlato così di lui, facendo il parallelo con Mike Maignan, a Radio 24 nel programma “Tutti Convocati”.

ONANA − Evaristo Beccalossi, ex calciatore, ha parlato dell’attuale portiere dell’Inter, André Onana. L’estremo difensore nerazzurro ha fatto la differenze in Porto-Inter e Beccalossi ne ha parlato così a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”: «Chi meglio tra André Onana e Mike Maignan in Champions League? Se fanno i portieri devono essere protagonisti. Il portiere ormai è come uno che ti fa 2/3 gol. Mike Maignan l’anno scorso ha già dimostrato. André Onana si è presentato bene, con atteggiamento giusto. È sul pezzo, ha euforia e queste sono tutte caratteristiche che contano. Lo davano per arrogante ma invece io non credo, anzi sta facendo molto molto molto bene».