Avvocato Afeltra: «Rinvio Inter-Sassuolo? La Lega faccia ricorso»

Roberto Afeltra, avvocato esperto in diritto sportivo, è intervenuto oggi sul rinvio di Inter-Sassuolo deciso dall’ATS di Milano e si è mostrato parecchio duro invitando la Lega Serie A a fare ricorso. Le parole di Afeltra ai microfoni di “Maracanà” sulle frequenze di TMW Radio

FARE RICORSO – Afeltra sostiene che la Lega Serei A debba fare ricorso per non essere scavalcata dall’ATS nelle sue prerogative: «Su questa situazione si tratta la nobilitate del movimento sportivo se vuole consegnarsi mani e piedi alla burocrazia e ai poteri estranei. La mia posizione non nasce pro domo di qualcuno, ma a tutela dell’interesse generale. Se la Lega e le società non lo fanno oggi il provvedimento, quando diventa definitivo, considerando che se lo facessero dopo sabato sarebbe un ricorso viziato da interessi perché la partita non si è disputata. Il problema è la quiescienza. Mi auguro che lo valutino e decidano, motivatamente, se assumere una linea o l’altra altrimenti restano sotto botta. Quando tra due mesi una ASL dice che blocca una partita non puoi dire che fai ricorso. La Lega dovrebbe impugnare il provvedimento al TAR, ne chiede la sospensione perché è previsto, sospendono il provvedimento e decidono di confermare e modificare il giorno dopo, cosa che si è fatta tante volte. Dopo di che si decide nel merito. Se questo non accade il provvedimento diventa definitivo, scelga al Lega cosa deve fare. Sky o DAZN o chiunque abbia i diritti per Inter-Sassuolo, se la Lega non fa nulla, può chiedere i danni alla Lega»