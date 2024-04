Avv. Afeltra contro l’esposto: «Non c’è reato dell’Inter»

Alcuni tifosi della Juventus qualche giorno fa hanno presentato un esposto contro l’iscrizione all’attuale campionato di Serie A dell’Inter. Il risultato non è stato per ora positivo, l’avvocato Afeltra spiega la sua posizione su TMW Radio.

SPIEGAZIONE – L’avvocato Afeltra spiega perché l’esposto non avrà vita lunga: «Io non mi metto a contestare quello che dicono i colleghi. Io posso solamente verificare e far presente alcune situazioni tecniche. La prima delle quali è che la Federazione, con il codice 45, prevede esposti e querele solo dai tesserati. Questo sarebbe un vizio di forma. Non si tratterebbe, poi, di una retrocessione nel caso ma di una non iscrizione. Per essere iscritti ci sono dei parametri da far rispettare: aver pagato tutti gli stipendi, i contributi e tutte le imposte del 20 aprile dell’anno precedente. I revisori dei conti hanno detto che era possibile iscrivere l’Inter ed è stato dato il parere. Nessuno è esente da responsabilità. Ci deve essere qualcuno, però, che deve avere interesse a portarlo avanti. Per assurdo lo avrebbe potuto fare la squadra retrocessa come ultima lo scorso anno dicendo che doveva fare il campionato al posto dei nerazzurri. Il problema è che non identifico il reato».