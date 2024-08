Avellino vittoria in Coppa Italia! Inter diretta interessata

La Coppa Italia prende il via con la vittoria per 3-1 dell’Avellino contro la Juve Stabia nella parte del tabellone che riguarda anche l’Inter.

IN COPPA ITALIA – Allo stadio Stadio Partenio-Lombardi termina in 3-1 un avvincente sfida tra Avellino e Juve Stabia, valido per il turno preliminare di Coppa Italia 2024-2025 (trentaduesimi). La squadra irpina, guidata da Michele Pazienza, ha inaugurato la competizione con una vittoria convincente per 3-1, assicurandosi così il passaggio alla fase successiva del torneo, dove affronterà l’Udinese. Il match è partito in quarta con i padroni di casa che hanno subito imposto il loro ritmo. Al 7′, un’azione orchestrata sulla destra ha portato al vantaggio biancoverde: Giuseppe Patierno ha servito un assist perfetto per Alessio Tribuzzi, che ha superato in velocità il difensore avversario Mignanelli e ha infilato il pallone alle spalle del portiere avversario. La Juve Stabia segna il gol del pareggio con Piscopo. Tuttavia, l’Avellino non si è lasciato intimorire e ha continuato a cercare il gol del vantaggio.

Avellino-Juve Stabia 3-1, la rimonta dei padroni di casa

IN RIMONTA – La svolta è arrivata allo scadere del primo tempo. Al 47′, Frascatore ha approfittato di una mischia in area per depositare il pallone in rete, portando i biancoverdi nuovamente in vantaggio. Nel secondo tempo, la squadra di Pazienza ha continuato a dominare il campo. Al 67′, ancora Tribuzzi ha messo a segno il terzo gol per l’Avellino, chiudendo di fatto la partita. La vittoria dell’Avellino, posizionata nel tabellone della Coppa Italia insieme all’Inter, rappresenta un inizio promettente per la squadra allenata da Pazienza.