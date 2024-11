Austria-Slovenia, le formazioni ufficiali: Arnautovic riprende il suo posto!

Tra pochi minuti il fischio d’inizio di Austria-Slovenia, che vedrà nuovamente protagonista l’attaccante dell’Inter Marko Arnautovic. Ecco le formazioni ufficiali diramate dai due allenatori.

IL RITORNO – Alle ora 18.00 è previsto il fischio d’inizio di Austria-Slovenia, per la sesta giornata di Nations League. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro il Kazakistan, mentre la squadra ospite dalla sconfitta con la Norvegia. Questa sera, allo Stadio Ernst Happel di Vienna, ci sarà spazio anche per Marko Arnautovic. Nell’ultimo match della competizione l’attaccante dell’Inter era stato lasciato fuori dall’undici titolari da Ralf Rangnick, che non lo aveva chiamato in causa neanche nel secondo tempo della sfida. In Austria-Slovenia, però, Arnautovic risale in cattedra, prendendosi il posto di prima punta nell’attacco e la fascia da capitano al braccio. Di seguito il resto delle formazioni ufficiali scelte dai due commissari tecnici per l’ultimo impegno di Nations League prima della fine della sosta per le Nazionali.

Austria-Slovenia, le formazioni ufficiali dei due CT

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Wober, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmld, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

In panchina: Schlager, Hedl, Svoboda, Danso, Prass, Grillitsch, Gregoritsch, damu, Weimann, Wimmer, Seidl, Stöger.

Allenatore: Ralf Rangnick.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Brekaio, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsinik, Mlakar; Vipotnik, Sesko.

In panchina: Vidovšek, Vekić, Balkovec, Petrovič, Bajrić, Iličić, Lovrić, Šporar, Kurtić, Zeljković, Celar, Drkušić.

Allenatore: Matjaž Kek