L’Austria dilaga contro il Kazakistan. Arnautovic entra nella ripresa

Si è chiusa con un roboante 4-0 la vittoria dell’Austria sul Kazakistan. Partita netta e vittoria importante per gli austriaci che non hanno mai concesso troppo agli avversari. Solo pochi minuti per Marko Arnautovic nel finale di partita.

VITTORIA – 4-0 netto per l’Austria di MarkoArnautovic ai danni di un incolpevole Kazakistan. Gara da dimenticare per il Kazakistan che non è mai stato in partita. Dopo appena dieci minuti arriva il primo sigillo dell’Austria. Christoph Baumgartner aggancia un passaggio in area di rigore e con la palla bassa insacca all’angolino di sinistra con una conclusione perfetta. Al 27′ sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con Alexander Prass che da calcio di punizione indirizza bene la sfera.

Arnautovic solo nel finale: l’Austria ne fa altri tre

RIPRESA – La seconda frazione di gioco si apre con l’Austria che trova un doppio tap-in vincente nel giro di pochi minuti. Al 53′ arriva dunque il gol del raddoppio dell’Austria con Philipp Lienhart che di testa su calcio d’angolo infila bene sotto la traversa. Dopo appena tre minuti arriva il tris degli austriaci con Marcel Sabitzer che con una prateria davanti non sbaglia il tiro e mette in cassaforte il risultato. Al 62′ arriva il momento di Marko Arnautovic che prende il posto di Junior Adamu. Al 79′ è proprio l’attaccante dell’Inter a metterci lo zampino nel definitivo 4-0. Matthias Seidl aggancia l’assist del nerazzurro e senza pensarci due volte scaraventa la sfera all’angolino in basso portando l’Austria al poker.