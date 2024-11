Austria, battuto un Kazakistan in dieci: Rangnick risparmia Arnautovic!

Kazakistan-Austria finisce 0-2, con la squadra di Rangnick che vince in superiorità numerica. Arnautovic resta fuori per tutti i novanta minuti più recupero.

IN PANCHINA – Kazakistan-Austria, sfida valida per la quinta giornata di Nations League, ha avuto inizio alle ore 16.00. In attesa di guardare il resto dei calciatori dell’Inter impegnati quest’oggi nella competizione, lo sguardo non può non andare su Marko Arnautovic. L’attaccante nerazzurro, però, non è stato scelto dal CT Ralf Rangnick nell’undici titolare, accomodandosi così in panchina e sperando in una chance nella ripresa. Il match di Nations League viene sbloccato dall’Austria, che al 15′ trova il vantaggio grazie al gol di Baumgartner che raccoglie l’assist di Posch.

Kazakistan-Austria 0-2

ASTUTI – Al 23′, poi, aumentano i guai per il Kazakistan, costretto a restare in dieci dopo l’espulsione di Marochkin. Gli ospiti sfruttano immediatamente il momento di sbandamento degli avversari e mettono in cassa forte il risultato con la rete dello 0-2. L’artefice, al 25′, è Gregoritsch, proprio l’attaccante che ha preso il posto da titolare dell’interista Arnautovic. Il focus resta su quest’ultimo, escluso anche nella seconda frazione di gioco da Rangnick che non lo chiama in causa neanche negli slot delle sostituzioni. Intanto, Kazakistan-Austria resta inchiodato sullo 0-2 deciso nei primi 45′, senza alcun colpo di scena alla ripresa.