Ausilio: «Valutazioni post-Cuadrado. Dobbiamo decidere, no nomi»

Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport ha confermato di volersi muovere con la sua Inter sul mercato per sostituire Juan Cuadrado. Sui rinnovi c’è assoluta fiducia.

MERCATO – Il DS Piero Ausilio fa chiarezza se ancora ce ne fosse bisogno sulle questioni più cocenti di mercato: «Con Baccin, Marotta, Inzaghi e lo staff al completo faremo valutazioni per capire la situazione e cercare di sostituire Cuadrado. Un orgoglio il premio di oggi, il riconoscimento mi arriva da una terra che sento mia. Sono le mie origini e quelle della mia famiglia. Questo è in ricordo di una persona con cui ho lavorato tantissimi anni ed importante per la famiglia Moratti. Il dirigente era importante nel gruppo, era una persona onesta e competente. Due aggettivi bellissimi, spero di poter essere riconosciuto come lui. Sulla destra? Non faccio nomi, mi sembra abbastanza anticipato rispetto ai tempi. Non ci aspettavamo tutto ciò, non avremmo fatto mercato senza l’infortunio del colombiano. Aspetteremo la prossima settimana. Nemmeno noi ci siamo trovati per parlare ancora. Rinnovi? Solo una questione di tempi, sarei più preoccupato per la volontà. I giocatori vogliono rimanere all’Inter, al di là di prima di Natale o meno. Quello che dovremmo fare lo faremo».