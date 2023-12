Ausilio: «Lautaro Martinez era di un altro club. Trattativa difficile»

Piero Ausilio ha risposto sempre all’evento di Vibo Valentia a domande relative ai suoi acquisti passati. Il direttore sportivo dell’Inter ne cita due.

OPERAZIONI – Piero Ausilio ricorda due acquisti molto importanti per l’Inter: «L’operazione Thuram è fantastica dal punto di vista economico ma soprattutto tecnico per quello che sta dimostrando all’Inter. Il giocatore è stato veloce nell’imporsi con questa grande qualità. Di fronte a lui gioca il capitano, Lautaro Martinez, e per lui abbiamo fatto un’altra grande operazione. Per quello che gira a livello di cifre per gli attaccanti noi lo abbiamo pagato molto poco. Fu una trattativa difficile, presi un aereo di venerdì che Lautaro Martinez era dell’Atletico Madrid. Andai a Buenos Aires tre giorni e riuscii a far firmare il numero 10. In quel momento l’Inter perse 2-1 con il Crotone e ne mandai tante ai giocatori a San Siro».