Ausilio e Inzaghi riflettono sul mercato dell’Inter: differenze – TS

Ausilio e Inzaghi riflettono sul mercato dell’Inter a dieci giorni esatti dall’esordio in campionato. Per uno l’argomento più caldo è l’attacco.

PRIORITÀ – L’Inter rimane in attesa di definire il suo mercato con la società che sta lavorando limare gli ultimi dettagli. Come scrive Tuttisport, al netto dell’arrivo di un big, i pensieri di Piero Ausilio e Dario Baccin sono rivolti più al vice-Bastoni (un giovane, con Yarek Gasiorowski in cima ai sogni) che sulla quinta punta, argomento invece più caldo nei pensieri di Simone Inzaghi, visto che come braccetto di sinistra può già contare su più soluzioni in rosa. Tutto dipenderà dalle uscite in attacco, soprattutto quelle di Correa ed eventualmente di Arnautovic. Solamente con una cessione, i nerazzurri potranno accontentare Inzaghi.

L’Inter muove qualcosa sulle cessioni: tesoretto

MOVIMENTI – Intanto l’Inter ha salutato Valentin Carboni, così come Lucien Agoumé. Due giovani che giocheranno rispettivamente a Marsiglia e a Siviglia. Buone operazioni che permetteranno all’Inter di incassare un mini tesoretto, in attesa anche della decisione di Martin Satriano. Da qui al 30 agosto, data di chiusura del calciomercato estivo, il tempo stringe e l’Inter dovrà accontentare Inzaghi soprattutto nel ruolo del centravanti. Il tecnico interista necessita di una nuova punta, sapendo che il problema braccetto si può risolvere adattando Carlos Augusto o spostando anche Bisseck.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino