IN – Ausilio in sede! A breve atteso anche Pavard per la firma

Ausilio in questi minuti è arrivato nella sede dell’Inter a Milano per accogliere soprattutto Benjamin Pavard, in arrivo già nei prossimi minuti per la firma ufficiale.

IN SEDE – Piero Ausilio è pronto ad accogliere il nuovo rinforzo dell’Inter, Benjamin Pavard, che questa mattina ha svolto le visite mediche con il club. Il Direttore Sportivo è arrivato adesso in Viale della Liberazione. L’arrivo del giocatore è previsto proprio in questi minuti, così da poter mettere finalmente la firma sul contratto.