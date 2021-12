Ausilio, da studente a docente di prestigio nel corso per DS

Piero Ausilio è uno dei docenti di prestigio del corso per Direttori Sportivi in corso in questi giorni a Coverciano. Insieme a lui, nella lezione di oggi anche il DS del Napoli Cristiano Giuntoli.

DOCENTE D’ECCEZIONE – Come illustrato dal sito ufficiale della FIGC, oggi Piero Ausilio è stato docente d’eccezione nel corso a Coverciano dedicato a formare i futuri Direttori Sportivi. I corsisti hanno potuto seguire le spiegazioni in aula proprio del dirigente dell’Inter, oltre che del DS del Napoli Cristiano Giuntoli. Rivolgendosi ai presenti, Ausilio ha commentato l’esperienza in questo modo: «Ho seguito questo corso nel 2004. Di quei 40 studenti, almeno in venti siamo adesso direttori sportivi in società professionistiche dalla Serie A alla Lega Pro».