Auriemma: «Vlahovic se la fa addosso! Ma non causa lui Inter-Juventus»

Vlahovic non ha avuto certo una partita felice in Inter-Juventus. Auriemma non ci mette molto a condannare l’attaccante serbo, ma ritiene che non sia lui la causa del risultato (1-0).

LA MANCANZA – Raffaele Auriemma dice la sua su Inter-Juventus e le parole di Massimiliano Allegri: «I meriti si danno lì dove si notano, così come i demeriti. La Juventus si è mostrata timida, ma questo sentimento alla squadra chi lo trasmette? Io o l’allenatore? Perché mi pare che questa squadra, in altre circostanze, tutto abbia dimostrato tranne che timidezza. Se tu hai in panchina Federico Chiesa lo tieni lì o lo metti subito per provare a pressare l’Inter che ti schiaccia dall’inizio? Ha trasmesso un sentimento negativo alla squadra, che l’ha assorbito: e lo ha fatto altre volte. Mi dispiace ma Allegri non impara mai dai suoi errori. Dusan Vlahovic se la fa addosso in determinate partite, però non è colpa sua se la Juventus ha perso contro l’Inter. Ma di un atteggiamento sbagliato, nella partita dove doveva fare punti».