Auriemma spara: “Napoli poteva essere davanti all’Inter! Sono avvelenato”

Condividi questo articolo

Auriemma era in collegamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il giornalista e tifoso napoletano ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus e sminuito ancora una volta l’Inter (vedi articolo)

BASTA UNA VITTORIA PER DIMENTICARE? – L’intervento di Raffaele Auriemma: «Sono veramente avvelenato perché abbiamo sprecato diciotto mesi. Vedendo questa squadra battere la Juventus e vedendo il balbettio di quelle che stanno inseguendo la Juve che non sta andando al massimo. I bianconeri vinceranno lo Scudetto per manifesta inferiorità degli avversari. Questa è la rabbia. Il Napoli è dotato di calciatori che potevano oggi essere anche un po’ più avanti dell’Inter che ha pareggiato cinque delle ultime otto partite. Crisi che non è risalente a gennaio ma a dicembre. Speravo che quest’anno ci fosse qualcuno al posto del Napoli che approfittasse di una Juve che non è al top».