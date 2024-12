Auriemma la spara: «Dopo Conte, Inter senza margini di crescita!»

Auriemma parlando di Antonio Conte e della sua fuga dall’Inter la spara grossissima. Poi commenta anche su Zielinski e Meret.

FILOSOFO – Raffaele Auriemma commenta l’andamento ai vertici della classifica e provoca Piotr Zielinski: «Oggi come oggi l’Atalanta è la squadra più in forma, poi vedremo se continuerà con questo trend avendo anche la Champions League e probabilmente può calare, come l’Inter. Ecco perché il Napoli non va escluso dalla lotta scudetto. Meret? Se penso che andando via Zielinski a zero negando più volte il rinnovo al Napoli ed è arrivato McTominay, penso che la stessa cosa succederà a Meret. Mi rifaccio ad una frase di Scipione l’Africano: ponti d’oro al nemico che fugge».

Auriemma e il nessun margine di crescita dell’Inter dopo Conte

NESSUN MARGINE DI CRESCITA – Poi Auriemma, forse con i prosciutti negli occhi, decide di tirare fuori la perla della giornata: «Inter senza margini di crescita per Conte? Non ci sono stati margini di crescita. Margini di crescita che vuol dire? Vincere la Champions League. Ci sono arrivati in finale ma non l’hanno vinta. Di quella Inter che vinse lo scudetto con Conte ci sono solamente cinque calciatori in rosa». D’altronde per Auriemma, vincere lo scudetto con quattro turni di anticipo e centrare una finale di Champions dopo 14 anni non vuol dire nulla.