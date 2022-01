Auriemma: «Solo l’Inter può perdere questo campionato! Ha continuità»

L’Inter, pur avendo pareggiato 0-0 a Bergamo domenica sera con l’Atalanta, ha guadagnato un punto sul Milan sconfitto dallo Spezia (vedi classifica). In collegamento per Tiki Taka su Italia 1, il giornalista Auriemma è dell’idea che non sarà possibile riprendere la squadra di Inzaghi.

IN TESTA E AL TOP – Raffaele Auriemma dà uno sguardo alla classifica di Serie A e trova una sola squadra davanti a tutte: «Solo l’Inter può perdere questo campionato. Lo scudetto lo vince chi pur non dominando porta a casa i tre punti. Se Danilo D’Ambrosio avesse avuto un po’ più di lucidità sotto porta domenica sera magari ora stavamo parlando di altro. Qua si tratta di capire chi ha più continuità: in questo campionato ce l’ha solo una squadra e si chiama Inter. Quando il Napoli ha perso con l’Inter era a +7, perché il Napoli era una squadra imbattuta fino a quel momento. Poi ha cominciato a perdere uomini e partite ed è andata sotto l’Inter meritatamente, perché è una squadra che ha continuità e la sta dimostrando».