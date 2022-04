Auriemma: «Rabiot doveva dire della Juventus in 12 con l’Inter un anno fa!»

Auriemma ricorda gli arbitraggi a favore della Juventus nel passato contro l’Inter, in particolare quello di Calvarese un anno fa che ha poi condannato il ‘suo’ Napoli. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1 il giornalista se la prende con Rabiot (vedi articolo).

ESAGERAZIONE – Raffaele Auriemma risponde ricordando il passato: «Adrien Rabiot è stato il migliore in campo. Le sue frasi a fine partita? Sarebbe stato molto bello se Rabiot, che doveva essere espulso in tutti gli errori che ha commesso Massimiliano Irrati perché c’era un doppio giallo, in Juventus-Inter dell’anno scorso fosse andato ugualmente davanti a delle telecamere per dire che hanno giocato dodici contro undici. La coerenza è che se perdi undici contro dodici poi devi dirlo quando vinci dodici contro undici. È un discorso che dovrebbe essere accettato da tutti».

AVVERSARIO – Auriemma si sposta sulla classifica (vedi articolo): «Paura dell’Inter per il Napoli? Oggi lo scudetto lo può perdere soltanto il Milan, che ha un punto in più rispetto alle altre. Se il Milan e l’Inter commetteranno altri errori il Napoli può tornare in gioco, ammesso che gli arbitri mantengano uniformità. Se oggi il Napoli è secondo e il Milan è primo è perché non c’è stata uniformità».