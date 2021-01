Auriemma: «Perché Orsato non arbitra più l’Inter? Curioso per la Juventus»

Raffaele Auriemma

Auriemma segnala una situazione nota da tempo: Orsato, dopo Inter-Juventus del 28 aprile 2018, non ha più fatto l’arbitro di una partita dei nerazzurri. Domenica a Roma era “soltanto” quarto ufficiale. Il giornalista, durante “Tiki Taka” su Italia 1, lo ha fatto notare non senza polemiche.

DERBY D’ITALIA – Raffaele Auriemma valuta Inter-Juventus di domenica dal punto di vista arbitrale: «Io sono curioso di sapere chi sarà l’arbitro di questa partita. Nicola Rizzoli chi designerà? Visto che Daniele Orsato, da quel famoso Inter-Juventus, non ha più arbitrato l’Inter vorrei sapere perché. Vediamo: da quella partita mi dovete spiegare perché Orsato, miglior arbitro italiano, non ha più fatto una partita dell’Inter (era quarto ufficiale domenica a Roma, ndr). Questo è un mistero italiano».

PERCHÉ CRITICARLO? – Auriemma non è d’accordo con chi se la prende con Antonio Conte: «Innanzitutto mi pare che l’Inter abbia pareggiato contro la terza in classifica, a casa sua. Ho sentito dire che i giudizi si danno in base ai risultati: questi dei cambi non sono i risultati, ma la rappresentazione della partita. I risultati, nonostante Conte non sia troppo simpatico, sono che l’Inter nelle prime otto partite ha fatto quindici punti, nelle seconde otto partite di punti ne ha fatto ventidue. Non mi pare affatto una squadra che è in calo fisico, atletico e mentale: non trovo che sia corretto muovere queste critiche nei confronti di Conte per quella partita lì. Se le volete muovere per le sue dichiarazioni sul mercato sono d’accordo».