Auriemma: «Peggio dell’Inter solo tre squadre e qui tecnici cacciati via!»

Raffaele Auriemma ritiene che il momento di Inzaghi all’Inter sia arrivato al capolinea. Peggio dei nerazzurri solo tre squadre in campionato e tutti e tre hanno esonerato il proprio allenatore

CAMBIO − Auriemma non ha dubbi sull’esonero di Inzaghi: «Simone Inzaghi che è una persona perbene, un puro. All’Inter serviva uno come Antonio Conte. Più gare dell’Inter oggi le hanno perse solo Monza, Cremonese e Sampdoria. Queste squadre hanno in comune che hanno cambiato l’allenatore. Se perdi quattro partite su otto all’Inter e per come le stai perdendo devi cambiare allenatore. Nerazzurri allo sbando. Oggi però non c’è un allenatore che puoi prendere». Le sue parole in collegamento su Pressing.