Auriemma: «Napoli-Inter decisiva? Ma come fate a dire una cosa del genere»

Al termine delle gare di ieri sera, su Canale 5 si è tornato a parlare negli studi di Pressing del prossimo match tra Napoli e Inter. Questo il pensiero di Raffaele Auriemma, giornalista e tifoso napoletano.

CORSA SCUDETTO – Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo e tifoso del Napoli, in collegamento con Pressing nella serata di ieri dopo la sconfitta del Napoli con il Como, ha parlato così del prossimo scontro diretto con l’Inter in programma sabato pomeriggio al Maradona. Queste le sue parole: «Con 36 punti ancora in palio, come fate a dire che è decisiva questa partita con l’Inter. Se è una questione di mancanza fisica nel Napoli, ci sta. Prima o poi ritornano tutti a una buona condizione. Se poi è una questione di testa allora si che può esserci la preoccupazione di un Napoli che non rientri nella corsa scudetto. Conte? Antonio è deluso per il mercato che gli hanno fatto a gennaio».