Auriemma: “Napoli contro un’Inter riposata da 15 giorni! Dal Pino paghi”

Condividi questo articolo

Auriemma, in collegamento con “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno, ha commentato le parole di Steven Zhang (vedi articolo). Il giornalista tifoso del Napoli, prossimo avversario dell’Inter, si unisce all’attacco al presidente di Lega Dal Pino dal suo punto di vista

PROSSIMO AVVERSARIO – Così Raffaele Auriemma: «Oltre il linguaggio, che certamente non è condivisibile del Presidente Steven Zhang, però bisogna anche leggere un attimo i contenuti. Io condivido sul fatto che il presidente Paolo Dal Pino dovrà prendersi le sue responsabilità. Perché è stata una sua decisione quella di rinviare queste partite, ingolfare la stagione e condizionare il campionato. Io non voglio dire che sia falsato, ma lo condizionerà anche per il Napoli che dovrà giocare contro l’Inter giovedì che riposa da quindici giorni. Gli azzurri si giocano una fetta importante della stagione».