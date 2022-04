Auriemma: «Il Napoli anche con l’Inter fallì il colpo grosso. Quale problema?»

Auriemma è arrabbiato dopo Napoli-Fiorentina 2-3, che ha impedito agli azzurri di andare in testa alla classifica. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1, il giornalista ricorda il precedente con l’Inter dove accadde lo stesso (1-1 il finale).

REPLAY – Raffaele Auriemma trova analogie con la sconfitta con la Fiorentina: «Bisogna anche dire che il Napoli non è la prima volta che fallisce il colpo grosso, l’assalto alla vetta. Era già successo con l’Inter, dove aveva la possibilità di scavalcarla in vetta e pareggiò. Contro il Milan testa a testa sulla cima della classifica: bastava che vincesse quella partita e sarebbe stato in testa tranquillamente. Ora la stessa cosa. Qual è il problema, la testa o la personalità? Questa è una squadra che non ha personalità. Spero che a fine stagione Aurelio De Laurentiis possa dire basta con Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, che li stiamo aspettando da un secolo e non arrivano mai».