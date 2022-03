Auriemma critica: «Milan e Napoli le squadre più forti, l’Inter si vedrà»

Auriemma non crede tanto all’Inter in vista del finale di stagione. In collegamento durante Tiki Taka su Italia 1, il giornalista e tifoso del Napoli preferisce i partenopei e il Milan a livello di qualità.

PREFERENZA FRA TRE – Raffaele Auriemma non è certo contento per la sconfitta della sua squadra: «Quando ci sono dei match nei quali il Napoli ha bisogno di fare la differenza questa squadra non la fa. Non ha la personalità: è con il Milan la squadra più forte del campionato, l’Inter si vedrà se reggerà fino alla fine. L’ho detto da sempre: Napoli e Milan squadre più forti del campionato, solo che nei momenti chiave vengono a mancare alcuni giocatori. Luciano Spalletti è il miglior allenatore d’Italia, non Stefano Pioli che ha vinto per una deviazione fortuita in area di rigore e un rigore non assegnato al Napoli».