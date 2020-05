Auriemma: “Mertens, situazione cambiata. L’Inter sposta le sue attenzioni”

Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli, è dell’idea che il rinnovo di Mertens sia più vicino. In collegamento con “Calcio Weekend Live” su Sportitalia ha indicato anche una possibile alternativa in attacco per l’Inter.

DIETROFRONT? – Per Raffaele Auriemma l’Inter si allontana da Dries Mertens: «Fino a dieci giorni fa pensavo che Mertens non fosse più un calciatore del Napoli, lo dico con molta franchezza. Dopo l’incontro dell’1 marzo col presidente sembrava fosse tutto fatto, invece poi non era così. Il biennale che offre il Napoli non è alle cifre che immagina Mertens, in più il Napoli non ha intenzione di rinunciare a procedere contro i calciatori che hanno creato quella baruffa il 5 novembre dopo la partita di Champions League (l’ammutimamento rifiutando il ritiro, ndr). In quel momento sembrava che le strade si separassero, col Napoli che stava sondando il terreno per un altro attaccante. Quando si è reso conto che prendere uno forte come Mertens sarebbe costato molto più che rinnovare alle cifre richieste ecco che ha cambiato. Mertens è legato sul serio a Napoli, non a parole: negli ultimi giorni le posizioni si sono molto riavvicinate».

CHI AL SUO POSTO? – Auriemma giudica le alternative per l’Inter: «Edinson Cavani sarebbe ideale nel gioco di Antonio Conte. Però io mi chiedo: se l’Atlético Madrid ha rinunciato a prenderlo, perché il suo fratello-agente aveva chiesto un biennale da undici milioni a stagione più altri undici per la commissione, l’Inter sarà disposta a prenderlo? A me, dagli ultimi giorni, risulta che l’interesse dell’Inter per Timo Werner del RB Lipsia sia cresciuto. Proprio quando ha saputo che Mertens non era più così sicuro di venire a Milano ha spostato la sua attenzione su un attaccante bravo, che sa segnare ed è forte fisicamente. Potrebbe essere una giusta alternativa a Lautaro Martinez».