Auriemma: «Inzaghi o Pioli? Nessuno, punterei ad altro fossi presidente»

Alla domanda su quale tecnico dovesse scegliere tra Inzaghi o Pioli in ottica Scudetto, Raffaele Auriemma, in collegamento su Tiki Taka, non prenderebbe né l’allenatore dell’Inter né quello del Milan.

ALTROVE − Auriemma risponde così alla domanda sulla scelta tra il tecnico del Milan e quello dell’Inter: «Pioli o Inzaghi? Se io fossi il presidente di una squadra che deve puntare allo Scudetto punterei altrove. Obiettivamente non prenderei ne uno ne l’altro. Anche se Pioli è stato bravo a costruire una squadra con una dirigenza e una proprietà che hanno dettato la linea. Inzaghi ha ereditato una squadra già forte e credo che farà lo stesso percorso di Pioli. Da qui a pochi anni vincerà lo Scudetto».