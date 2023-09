Auriemma: «Inzaghi criticato per i cambi, siamo solo a settembre!»

Auriemma non è d’accordo con la scelta di Simone Inzaghi di cambiare cinque uomini in Real Sociedad-Inter, ma allo stesso tempo crede che la rosa nerazzurra sia tra le più attrezzate in Serie A. Ne ha parlato a Radio24.

ROSA ATTREZZATA – Raffaele Auriemma ha commentato così la scelta di formazione di Simone Inzaghi: «Non possiamo criticare solo per questi cambi, siamo solo a settembre. Se questa squadra continua così come sta facendo, può fare bene. Io stimo molto l’Inter di quest’anno, è solida e aggressiva, non teme gli avversari».