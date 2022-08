Auriemma: «Inter e Milan più forti del Napoli? Calma, se arrivano loro 3…»

Raffaele Auriemma, in collegamento su Pressing, ha fatto una previsione sul suo Napoli e in confronto a Inter e Milan. Il giornalista di fede azzurra si concentra su tre acquisti partenopei

PREVISIONE − Auriemma dà chance al suo Napoli: «Non so se Inter e Milan entro la fine del mercato saranno ancora più forti del Napoli. Se dovessero arrivare Keylor Navas, Ndombele e Raspadori dico che il Napoli va collocato nella griglia di coloro che lottano per lo Scudetto. Non so come le gerarchie potrebbero cambiare se Inter e Milan dovessero cedere qualche giocatore. Leggendo i nomi dei giocatori in squadra, l’Inter è obbligata a vincere lo Scudetto».