Il giornalista Raffaele Auriemma, sul suo canale YouTube, ritiene l’Inter ormai vicina a vincere la Serie A. Secondo lui, però, i nerazzurri sarebbero in testa per la continuità più che per la forza.

AL VERTICE – Questa l’opinione di Raffaele Auriemma: «Da ieri possiamo considerare l’Inter con mezzo scudetto cucito sulla maglia. Sono sincero: se l’è meritato pure, perché è stata la squadra più continua. Non è che se l’è meritato perché è stata la più forte, ma è stata la più continua rispetto alla discontinuità di tante altre, tra cui anche il Napoli. Per non parlare del Milan, che dà una sofferenza atroce e preoccupante per i tifosi rossoneri».