Auriemma insiste: “Inter spreca, non pronta per lo Scudetto! Panchina…”

Auriemma torna a sottolineare i passi falsi dell’Inter a distanza di una settimana (vedi articolo). Il giornalista e tifoso napoletano, ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, rivendica quanto affermato in precedenza a maggior ragione dopo il pareggio di Lecce

ANCORA CRITICO – Di seguito l’intervento di Raffaele Auriemma: «La settimana scorsa ho fatto notare le cose che stanno dicendo adesso sull’Inter e molti sono inorriditi. I nerazzurri stanno sprecando una grandissima occasione. Se la Juventus pareggia contro Fiorentina, Lecce e Sassuolo e perde con la Lazio bisogna approfittarne. Panchina corta? Ma con la panchina dell’Inter non puoi battere Atalanta, Parma, Roma, Fiorentina e Lecce? Hai bisogno di integrare l’organico per vincere queste partite? Ti bastano quelli che hai! Se la Juve pareggia devi approfittarne, se pareggi vuol dire che non sei ancora pronto a vincere lo Scudetto. Il Napoli ha tenuto testa ai bianconeri che vincevano tutte le partite, quest’anno non è così».