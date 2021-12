Auriemma: «Gasperini? Purtroppo capitato all’Inter nel periodo peggiore»

Gasperini ha vinto in casa del Napoli sabato sera, mettendo anche l’Atalanta fra le contendenti per il titolo. Auriemma, durante Tiki Taka su Italia 1, ricorda il breve passaggio dell’allenatore dei bergamaschi all’Inter nel 2011.

IL RAMMARICO – Raffaele Auriemma celebra Gian Piero Gasperini, nonostante abbia appena battuto il “suo” Napoli: «L’Atalanta ha un allenatore che, secondo me, negli ultimi vent’anni è quello che ha fatto la più grande crescita sia personale sia delle proprie squadre. Purtroppo per lui è capitato all’Inter nel periodo peggiore, quello del post-Triplete. Non hanno avuto la pazienza e il tempo di dargli la squadra in mano, però secondo me potrà arrivarci».