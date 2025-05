Auriemma fa festa e delira: «Inter, fallimento come Milan e Juventus

Auriemma nella sua sbornia per lo scudetto del Napoli delira paragonando la stagione dell’Inter a quella di Milan e Juventus.

DELIRANTE – Il Napoli e i suoi tifosi festeggiano giustamente lo scudetto numero quattro della propria storia, dopo una lunghissima battaglia contro l’Inter punto a punto. Ieri l’epilogo finale, con gli azzurri vincenti col Cagliari, che hanno annullato l’ottima vittoria dell’Inter sul campo del Como. Raffaele Auriemma, collega e tifoso partenopeo, nei suoi deliri da festa scudetto parla di un’Inter uguale a Milan e Juventus. Queste le sue parole a Pressing: «Il Napoli puntava alla Champions. Conte ha fatto di tutto e di più con una rosa risicata. Le altre invece, a cominciare dall’Inter, insieme a Milan e Juventus, tutte e tre hanno collezionato una serie di fallimenti. Nessuno poteva sapere che il Napoli, vendendo Kvaratskhelia, avrebbe poi vinto lo scudetto. Pareggiando a Parma è colpa della Champions? Non l’ho capito…». E qui casca l’errore, non si possono paragonare le stagioni di Inter, Milan e Juventus. Perché la Beneamata, nonostante la mancata vittoria dello scudetto, è comunque arrivata a giocarsi una finale di Champions League e lo stesso titolo all’ultimo turno. Milan e Juventus, non solo hanno abbondonato scudetto e Champions, praticamente a gennaio. Ma lo stesso Diavolo non si è qualificato a nessuna competizione europea per la prossima stagione.