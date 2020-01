Auriemma duro: “Inter? Troppo buonismo, non Ã¨ stata capace! 3 pareggi…”

Auriemma duro: “Inter? Troppo buonismo, non è stata capace! 3 pareggi…”

Auriemma è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. Il giornalista di “Radio Marte” e tifoso napoletano ha avuto da ridire sui giudizi positivi spesi sull’Inter di Conte

CRITICO – L’analisi severa di Raffaele Auriemma: «Sento un po’ troppo buonismo nei confronti di questa Inter. Dopo tanti anni essere secondi è già tanto, ma sei secondo perché hai pareggiato contro l’Atalanta, contro il Parma, contro la Fiorentina. Partite che avresti dovuto vincere ed essere oggi primo. La Juventus è prima in classifica perché l’Inter non è stata capace. 46 punti non sono pochi ma dovevi averne di più, sono state pareggiate partite che una squadra come quella interista non si può permettere. E contro l’Atalanta la dovevi anche perdere quella partita»