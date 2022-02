Auriemma: «Dominio Inter? Handanovic il migliore! Ma Napoli no scudetto»

Auriemma se la prende con Handanovic per le due parate nel secondo tempo di Napoli-Inter (ma Elmas era in fuorigioco, non segnalato, nella seconda…). Durante Tiki Taka su Italia 1 il giornalista è sicuro che alla fine i partenopei non vinceranno il campionato.

IN CORSA – Per Raffaele Auriemma soddisfazione solo parziale: «I tifosi del Napoli, se fossero stati interpellati prima dell’inizio del campionato, quanti di loro avrebbero firmato per essere a questo punto alla venticinquesima giornata? Diamo merito al Napoli, se vediamo la partita di sabato non sono neanche d’accordo quando sento che l’Inter ha dominato e avrebbe meritato. Il migliore dell’Inter è stato Samir Handanovic, così come lo fu nella partita d’andata. Occasioni da gol quattro nitide per il Napoli contro l’unica segnata da Edin Dzeko. Che poi il possesso palla sia stato superiore è anche la sicurezza di una squadra che lascia giocare gli altri sapendo che il gol non lo prenderà. Lo scudetto non è cosa del Napoli, ma l’Inter l’altra sera ha giocato al 100%. Il Napoli lo sarà fra qualche settimana: nel caso sarà bello vedere questa lotta a tre che non succede dagli anni Ottanta».