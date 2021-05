Auriemma: «Cuadrado? Da squalificare dieci giornate! Lo fa sempre»

Auriemma dà un consiglio al Giudice Sportivo: squalificare Cuadrado per simulazione dopo la sceneggiata di Juventus-Inter. Il giornalista, in collegamento per “Tiki Taka” su Italia 1, condanna l’arbitraggio di Calvarese.

CUADRADO SIMULATORE SERIALE – Raffaele Auriemma spara a zero sulla categoria arbitrale, dopo Juventus-Inter: «La verità è che non c’è più un protocollo sul VAR, è saltato tutto! Il designatore Nicola Rizzoli ha cambiato idea tre volte sul fallo di mano. Il problema è aver designato Gianpaolo Calvarese, che è un arbitro che è stato preso per i capelli dalla pensione. Questo ha fatto incazzare tutti gli altri arbitri, che sono contro Rizzoli. Calvarese ha utilizzato la regola numero 18 del gioco del calcio: rigore per fallo commesso all’avversario. Mi sembra evidente che sia una nuova regola, partorita da un arbitro che non doveva più arbitrare. E non arbitrerà più, per come è fatto Rizzoli. Ma, se si ferma Calvarese, credo che il Giudice Sportivo debba fermare Juan Guillermo Cuadrado per una decina di giornate: queste cose qui le fa sempre. Lui e Giorgio Chiellini, se non avessero giocato in una big del campionato di Serie A, avrebbero totalizzato una serie di presenze molto inferiori. Lo fa sempre, anche quando giocava con la Fiorentina. Spero che il Giudice Sportivo colpisca quelli che sono simulatori».