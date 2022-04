Auriemma contesta: «L’Inter ha avuto una fortuna con gli arbitri. Non una colpa»

Auriemma se la prende indirettamente con l’Inter per lo sviluppo dell’ultima parte di stagione. In collegamento con Tiki Taka su Italia 1, il giornalista vede errori arbitrali nelle recenti partite.

L’INDIRIZZO – Raffaele Auriemma ha un conto aperto con gli arbitri: «Gli errori non si contano nel numero, ma si pesano nel momento in cui questi si verificano. L’Inter, non perché l’abbia voluto per carità, è capitato che abbia avuto la fortuna di avere a proprio vantaggio due errori arbitrali nelle ultime partite. Non venitemi a dire che se la Juventus avesse vinto quel match contro l’Inter, che forse avrebbe meritato, non sarebbe a lottare per lo scudetto. Quando l’errore si commette nelle ultime giornate pesa molto di più rispetto alle precedenti. Lo dico di quest’anno, e non è una colpa: è capitato che gli arbitri abbiano commesso degli errori e l’abbiano favorita».