Auriemma: “Cavani all’Inter? Mi farebbe molto piacere! La Serie A…”

Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli, è intervenuto in collegamento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”. Nonostante l’ex azzurro Cavani sia accostato in queste settimane all’Inter a lui piacerebbe rivedere l’uruguayano in Serie A.

LA PREFERENZA – Edinson Cavani è uno dei nomi principali su cui si discute al momento per l’Inter. L’uruguayano è stato al Napoli dal 2010 al 2013, prima di trasferirsi al PSG. A Raffaele Auriemma piacerebbe rivederlo in Serie A, seppure da avversario della squadra per cui tifa: «Cavani all’Inter? Lo vedo bene, perché vedere dei calciatori così importanti giocare in Italia per me è una soddisfazione. Il campionato cresce di livello, negli ultimi anni troppi talenti sono scappati via. Rivedere il Matador in Italia mi farebbe molto piacere».