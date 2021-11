Auriemma attacca: «L’Inter? Non ha vinto meritatamente! Napoli più forte»

Auriemma, in collegamento con Tiki Taka su Italia 1, è apparso ovviamente scontento per la sconfitta del suo Napoli contro l’Inter. Il giornalista però contesta alcune definizioni sulla partita del Meazza.

LO SCONTRO DIRETTO – Raffaele Auriemma cita i numeri su domenica e non solo: «Se il Napoli mantiene questa media fa novantaquattro punti a fine stagione. Ha perso perché contro l’Inter può perdere chiunque, ha l’organico più forte del campionato. Ma le squadre più forti restano Napoli e Milan. Ha vinto meritatamente dove? Quando ha fatto quella specie di parata cento volte il pallone va dentro, ma che meritatamente? Ci sono anche gli avversari, l’Inter ha giocato meglio però il Napoli non meritava di perdere, perché le occasioni le ha avute non solo nel finale. La classifica e il campionato hanno dimostrato che il Napoli, assieme al Milan, sono le squadre più forti. L’Inter ha l’organico meglio attrezzato, ma credo che da questo momento in avanti il Napoli dovrà dimostrare di resistere alle assenze. Trovo che sia un’aberrazione che si giochi la Coppa d’Africa a gennaio, perché la sovrapposizione non può esistere».