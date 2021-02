Auriemma: «Andamento Conte? Quello chi sta per vincere lo scudetto»

Raffaele Auriemma

Auriemma ha pochi dubbi: Conte porterà l’Inter a vincere la Serie A. Il giornalista, in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1, è convinto che alla fine saranno i nerazzurri a spuntarla.

CLASSIFICA DEFINITA – Raffaele Auriemma anticipa la vittoria di Antonio Conte: «Non lo voto, ma osservo il suo andamento che è di una squadra e di un allenatore che sta per vincere lo scudetto. Ma mi pare che, già all’inizio di questa stagione, abbiamo in tanti reputato Inter e Juventus come due realtà in grado di poter dominare questo campionato. Poi, se avessero fallito, qualche altra ne avrebbe potuto approfittare. Ma non è successo perché l’Inter sta avendo un ottimo rendimento».