Auriemma amaro: “Il Napoli ha dimostrato di valere quanto l’Inter, ma…”

Raffaele Auriemma – giornalista di “Radio Marte” e tifoso napoletano -, a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5, dimostra di aver accusato parecchio il cambio di gerarchie in vetta. Il ruolo di anti-Juventus al momento è dell’Inter. Con buona pace del “suo” Napoli

CLASSIFICA COMPROMESSA – Prima del giro di boa ci sono già delle situazioni in classifica piuttosto nette. E alcune anche inaspettate, quasi impronosticabili a inizio stagione. Una di queste viene accettata a fatica da Raffaele Auriemma: «Il Napoli ha dimostrato di meritare di essere lassù con l’Inter per la qualità del gioco. Ma ha perso metà stagione e adesso è già tanto rientrare tra le prime quattro per la Champions League». Parole e musica di Auriemma, che ha vissuto quasi come una liberazione l’esonero di Carlo Ancelotti, sebbene l’arrivo di Gennaro Gattuso in quel di Napoli non può certo portare miracoli calcistici. La classifica di Serie A, comunque, recita Inter (e Juventus) 42 punti e Napoli 24 (+3 sul Milan…). Sono ben 18 i punti di distacco. Non pochi eh. In attesa di Napoli-Inter del 6 gennaio 2020. Quando forse si potrà davvero fare un confronto diretto tra la squadra di Antonio Conte e quella di Gattuso…