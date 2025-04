Aumann: «Inter? Il Bayern Monaco può farcela. Come noi nel 1988»

Il Bayern Monaco scomoda Aumann, portiere del Bayern per oltre 12 anni e titolare nella rimonta bavarese in Coppa Uefa del 1988. Quella volta l’Inter vinse l’andata in Germania 2-0, ma poi si fece rimontare 3-1 a San Siro.

POSSIBILITÀ – A parlare della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Raimond Aumann. L’ex portiere bavarese, presente nella rimonta del 1988 sull’Inter di Giovanni Trapattoni in Coppa Uefa, parla così ai canali del club: «Il Bayern ha tutte le possibilità di prevalere a Milano. Nonostante la crisi degli infortuni, ha ancora un’ottima rosa. E ha un grande allenatore. Posso solo consigliare loro una cosa: credere nelle proprie qualità. Sono eccezionali. Allora tutto è possibile».

PRECEDENTE DEL 1988 – Aumann ricorda quella partita del dicembre del 1988: «Sapevamo già allora che nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di noi, volevamo dimostrare almeno una volta di essere il Bayern Monaco e dare il massimo. Non eravamo certo i favoriti».

PASSAGGIO DEL TURNO – Aumann ci crede: «Devono solo recuperare un gol. E poi vorrei vedere cosa succede quando il Bayern passa in vantaggio. A quel punto è tutto aperto. Ovviamente sarà incredibilmente difficile passare lì. Ma credo che la nostra squadra possa farcela se si concentra su se stessa e ce la mette tutta. La squadra è in grado di farlo e credo che possa passare il turno a Milano».