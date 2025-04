Audero svela: «Thohir mi convinse a scegliere l’Inter. Una fortuna!»

Emil Audero è tornato sulla stagione vissuta all’Inter, svelando il ruolo di Erik Thohir nel convincerlo a scegliere i nerazzurri e raccontando le emozioni vissute in quella trionfale annata.

IL RETROSCENA – Emil Audero ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, trattando anche della sua esperienza all’Inter. Cominciando da un fattore che lo ha spinto a scegliere il club nerazzurro, rappresentato dalle parole a lui rivolte dall’ex Presidente dei meneghini Erik Thohir: «Lui mi ha parlato del progetto, io ho deciso di sposarlo sia per il legame di sangue che per quello professionale. L’Indonesia è in corsa per disputare il primo Mondiale della sua storia: si tratta di un’emozione che arricchisce quello che è il mio bagaglio».

Audero sulle emozioni vissute nella vincente annata all’Inter

RICORDI LIETI – Audero ha poi proseguito ricordando le gioie sperimentate nel corso della sua unica stagione all’Inter. Un’annata, la scorsa, nella quale i nerazzurri hanno conquistato la storica seconda stella: «All’Inter, ho potuto avere la fortuna di condividere momenti di campo, e non solo, con dei campioni eccezionali. Il trionfo con l’Inter è stato diverso. Quest’ultima era una squadra fortissima e coesa: con Nicolò Barella e Federico Dimarco abbiamo condiviso ancor prima un’esperienza insieme, ai tempi dell’U-15».