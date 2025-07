Audero ritrova la Serie A: l’ex Inter giocherà con una neopromossa – Sky

Emil Audero ritornerà a giocare in Serie A. Il portiere italo-indonesiano, che all’Inter ha vinto lo scudetto della seconda stella, giocherà nuovamente in massima serie dopo l’esperienza al Palermo.

NUOVA DESTINAZIONE – Audero riparte dalla Serie A e nuovamente dalla Lombardia. Il portiere italo-indonesiano, nella stagione 2023-24, ha militato tra le fila dell’Inter vincendo lo scudetto della seconda stella. Per lui quattro presenze complessive nello scudetto stravinto dall’allora squadra di Simone Inzaghi. Lo scorso anno ha vissuto addirittura due parentesi: giocando prima al Como fino a gennaio, scendendo poi in Sicilia al Palermo in Serie B. Con la squadra rosanero non è riuscito però ad ottenere l’accesso alla Serie A, uscendo contro la Juve Stabia ai playoff. Ora una nuova esperienza: ossia alla Cremonese.

L’ex Inter Audero ritrova la Serie A e la ritrova ancora in Lombardia con la Cremonese di Nicola

ANCORA IN LOMBARDIA – Accordo tra Como e Cremonese. La Cremonese, neopromossa in Serie A, ha acquistato appunto Audero, dopo aver tentato di portare a Cremona Pierluigi Gollini. Audero verrà allenato alla Cremonese da uno specialista delle salvezze come Davide Nicola. Per l’ex Inter, infatti, sarà una stagione il cui obiettivo sarà appunto difendere la porta dei lombardi per evitare di ritornare subito in Serie B.