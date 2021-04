Audero: «Inter interessata? Fa piacere. La parata a Sanchez una ciliegina»

Audero, portiere della Sampdoria, intervistato da “Fanpage.it” ha parlato del suo futuro e della sua miglior parata.

FUTURO – Audero, portiere della Sampdoria, in un’intervista ha parlato del suo futuro e dei club interessati a lui: «Inter, Milan e Roma interessate a me? Sono cose che fanno piacere perché sono squadre importanti, di alta classifica e con una storia importante; ma, come ho sempre detto in passato, bisogna pensare al presente per costruire il futuro. Mi concentro sul finale di stagione. Fa piacere ma sono cose che non mi devono distogliere dagli obiettivi attuali».

MIGLIOR PARATA – Audero parla anche della sua miglior parata, tenendone in considerazione tre. Alla fine però ne sceglie una in particolare, quella fatta all’attaccante cileno: «Miglior parata? Quella su Alexis Sanchez la ciliegina sulla torta considerando la vittoria finale».

Fonte: Fanpage.it