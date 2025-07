UFFICIALE – Audero-Cremonese, è fatta! L’ex Inter torna in Serie A

L’ex portiere dell’Inter Emil Audero trova una nuova sistemazione. Il calciatore torna in Serie A, approdando alla neopromossa Cremonese: tutti i dettagli della formula.

IL RITORNO – La Cremonese ufficializza il nuovo acquisto Emil Audero, dopo i rumors degli ultimi giorni. Il portiere italo-indonesiano torna in Serie A ed anche in Lombardia. Dopo averci giocato, anche se con pochissime effettive apparizioni, con la maglia dell’Inter nella stagione 2023-2024 e, poi, in quella successiva con i colori del Como. La breve esperienza in prestito al Palermo, iniziata a gennaio, quindi, lascia spazio a quella nuova nella neopromossa Cremonese.

Audero torna in Serie A: l’ex Inter approda alla Cremonese

L’ANNUNCIO – Il club di Cremona ha dato l’ufficialità dell’arrivo del portiere ex Inter attraverso un comunicato diramato sul proprio sito: «U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Emil Audero dal Como 1907. In totale vanta ben 176 partite di Serie A, di cui 38 chiuse a porta inviolata. A livello internazionale ha vissuto tutta la trafila nelle giovanili dell’Italia, dall’Under 15 all’Under 21, salvo poi scegliere di proteggere i pali dell’Indonesia con cui ha debuttato lo scorso 5 giugno in occasione della sfida con la Cina, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Benvenuto in grigiorosso, Emil!».