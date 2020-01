Aubameyang obiettivo Inter? Merson: “PartirÃ , vuole un club di alto livello”

Aubameyang obiettivo Inter? Merson: “Partirà, vuole un club di alto livello”

Pierre-Emerick Aubameyang nelle ultime ore è stato accostato anche al mercato dell’Inter (vedi articolo) e secondo l’ex attaccante dell’Arsenal, Paul Merson, potrebbe lasciare la squadra già dalla prossima stagione. Di seguito le sue parole riportate da Daily Mirror.

IL FUTURO DI AUBAMEYANG – Aubameyang potrebbe lasciare l’Arsenal al termine della stagione per trasferirsi altrove. L’Inter lo segue. L’ex attaccante del club inglese, Paul Merson, ha detto la sua riguardo il futuro dell’attaccante gabonese: «Partirà. Dopo chiamerà il suo agente e dirà: ‘Non voglio tornare indietro’. Sta arrivando verso la fine della sua carriera e vuole giocare per una squadra d’eccellenza. Sta giocando per una top club, ma non per una squadra di alto livello».